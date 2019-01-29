Son Dakika Haberleri: PKK Irak'ta Yüzlerce Köyün Yıkılmasına Sebep Oldu

PKK Irak'ta Yüzlerce Köyün Yıkılmasına Sebep Oldu

26 dakika önce

Irak Meclisi'ndeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Grup Başkanı Viyan Sabri, ülkede yüzlerce köyün yıkılmasının sorumlusunun terör örgütü PKK olduğunu söyledi.

PKK Irak'ta Yüzlerce Köyün Yıkılmasına Sebep Oldu, System.String[]
Irak Meclisi'ndeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Grup Başkanı Viyan Sabri, ülkede yüzlerce köyün yıkılmasının sorumlusunun terör örgütü PKK olduğunu söyledi.

Sabri, başkent Bağdat'ta KDP'li milletvekilleriyle düzenlendiği basın toplantısında, PKK'nın varlığından dolayı bölgede huzur ve istikrarın kalmadığını belirterek, örgüte ivedi bir şekilde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) terk etmesi çağrısında bulundu.

PKK'nın varlığının bölge halkı üzerinde siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan kötü etkiler bıraktığına dikkati çeken Sabri, "Yıllardır PKK'nın bölgedeki faaliyetleri nedeniyle yüzlerce köy terk edilip yıkıldı." dedi.

KDP'li milletvekili, Irak ve IKBY topraklarının komşu ülkelerin güvenliğini tehdit etme amacıyla kullanılmasını kabul etmediklerini kaydetti.

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den Mart 2015'te yapılan yazılı açıklamada, PKK'nın, Duhok vilayetinde 304, Erbil'de 177 ve Süleymaniye'de ise 34 olmak üzere toplam 515 köyü işgal ettiği ve örgütün köy sakinlerinin evlerine dönmesine izin vermediği ifade edilmişti.

Terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığı


Terör örgütü PKK, 1980'li yılların başında Lübnan ve Suriye'deki askeri kamplarını bugün varlık göstermeye devam ettiği Irak- İran sınırındaki Kandil bölgesine taşımıştı.


Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Iraklı Kürt partilere yönelik saldırısını fırsat bilen PKK, sınır hattında meydana gelen boşluğu 1990'a kadar yayılımcı bir politikayla doldurdu.


IKBY'deki hakim iki parti; Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Partisi, 1990'lı yıllarda PKK ile silahlı mücadele ederek örgütü bölgelerinden atmak için girişimlerde bulundu.


Terör örgütü, Ağustos 2014'te de DEAŞ'ın Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidilere saldırmasını bahane ederek bu bölgede de varlık göstermeye başladı.


Başta IKBY olmak üzere bölge halkının tüm itirazlarına rağmen PKK hem Sincar hem de Kandil'deki faaliyetlerine devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:21 Kaynak: AA

Irak, PKK, Güncel
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