PKK iş birlikçisi Abdülkerim Yılmaz Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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PKK iş birlikçisi Abdülkerim Yılmaz Türkiye'ye getirildi

14.04.2022 17:41
PKK iş birlikçisi Abdülkerim Yılmaz Türkiye'ye getirildi

MİT, terör örgütüne art arda darbe vurmaya devam ediyor. MİT tarafından son olarak gerçekleştirilen nokta operasyon kapsamında PKK/KCK iş birlikçisi olarak faaliyet gösteren Abdülkerim Yılmaz Türkiye'ye getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yeni operasyonu kapsamında PKK'ya yardım ettiği belirlenen Abdulkerim Yılmaz, yurda getirildi.

4 ÖRGÜT MENSUBUNU ŞEMDİNLİ'YE GETİRMİŞ

Hakkari Şemdinli'de PKK/KCK iş birlikçisi olarak faaliyet gösteren Yılmaz hakkında, 2015 yılında Derecik'ten 4 terör örgütü mensubunu aracıyla Şemdinli'ye getirdiği gerekçesiyle "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan arama kaydı çıkarıldı.

2015'TEN BU YANA IRAK'IN KUZEYİNDEYDİ

Arama kararı sonrasında illegal olarak Irak'a geçen ve 2015'ten bu yana Irak'ın kuzeyinde kaçak yaşayan terör örgütü üyesi Abdulkerim Yılmaz, MİT'in ikna çalışması neticesinde Türkiye'ye getirildi.

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Türkiye, Terör, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

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