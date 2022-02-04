Üye Girişi
PKK itirafçısı kadının cezası 9 yıldan 2,5 yıla düştü - Son Dakika

PKK itirafçısı kadının cezası 9 yıldan 2,5 yıla düştü

04.02.2022 10:42
PKK itirafçısı kadının cezası 9 yıldan 2,5 yıla düştü

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan tutuklanan ve ilk duruşmada itirafçı olarak ev hapsiyle salıverilen Suriye uyruklu Lemiye H.Ö., 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 9 yıl hapse çarptırdı.

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan tutuklanan ve ilk duruşmada itirafçı olarak ev hapsiyle salıverilen Suriye uyruklu Lemiye H.Ö., 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 9 yıl hapse çarptırdı. Sanığın cezası, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2,5 yıla düşürüldü ve yurt dışı çıkış yasağı konulmasına hükmedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 7 Temmuz'da terör örgütü PKK/KCK içinde sorumlu düzeyde görev yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Lemiye H.Ö.'nün Sarız ilçesi Çağşak Mahallesi'nde yaşadığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Lemiye H.Ö.'yü operasyonla yakalayıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Afrin doğumlu 'Dilan' kod adlı Lemiye H.Ö.'nün, 1998 yılında örgüte katıldığı belirlendi. 2004'e kadar Kandil'de olduğu tespit edilen Lemiye H.Ö.'nün, ardından Suriye'de, çeşitli bölgelerde terör örgütüne hizmet ettiği öne sürüldü. 2017'de kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan Lemiye H.Ö.'nün, Kayseri'nin Sarız ilçesi Çağşak Mahallesi'nde tanıştığı kişiyle evlendiği saptandı. Polisin incelediği dijital materyallerde kadın teröristin örgüt içindeki fotoğrafları ortaya çıktı. Lemiye H.Ö.'nün, örgüt üyesi kadınlarla fotoğraf çektirdiği görüldü. Lemiye H.Ö. hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.İTİRAF ETTİİtirafçı olan Lemiye H.Ö., ilk duruşmada ev hapsi tedbiriyle salıverildi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında, tutuksuz sanık Lemiye H.Ö.'nün yargılanmasına devam edildi. Duruşmada hazır bulunan sanık Lemiye H.Ö., son sözünde, örgüte küçük yaşlarda katıldığını anlatarak, bildiği her şeyi mahkeme heyeti ile paylaştığını ve örgüt içinde yer aldığı için pişman olduğunu söyleyerek, beraatini istedi.Sanık avukatı da müvekkilinin bildiklerini samimi şekilde anlattığını ifade ederek, daha önce 2 kez örgütten kaçmak isterken yakalandığını söyledi.Duruşma savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ederek, şüphelinin 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi. Savcı, itirafçı olan sanığın verdiği ifade doğrultusunda 'etkin pişmanlık' hükümlerinin de uygulanması gerektiği görüşünde bulunduğunu yineledi.CEZASINDA İNDİRİM YAPILDI

Mahkeme heyeti, sanık Lemiye H.Ö.'yü, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 'etkin pişmanlık' kapsamında verdiği ifadeler doğrultusunda sanığın cezasını 2,5 yıla düşürdü ve yurt dışı çıkış yasağı tedbiri konulmasına hükmetti.


PKK itirafçısı kadının cezası 9 yıldan 2,5 yıla düştü
PKK itirafçısı kadının cezası 9 yıldan 2,5 yıla düştü
PKK itirafçısı kadının cezası 9 yıldan 2,5 yıla düştü
PKK itirafçısı kadının cezası 9 yıldan 2,5 yıla düştü
YORUMLAR
500

Kayseri, Suriye, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PKK itirafçısı kadının cezası 9 yıldan 2,5 yıla düştü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:38 Antika meraklısı 53 yıllık terzi kömürlü ütüyle kumaş ütülüyor
10:31 AK Partili Mücahit Birinci'nin Samsun paylaşımı: Allah akıl fikir versin
10:29 O bir Tinder dolandırıcısı! "Elmas prensiyim" dedi, kadınları 10 milyon dolar dolandırdı!
10:28 Paylaştığı video ile unuttuğumuz duyguları hatırlatan Dilara öğretmenin işine son verildi
10:25 Kıdem tazminatına güvence! Kısmi zamanlı çalışanın tazminatı bile yasal koruma altında
10:18 Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, hakkında uygunsuz açıklamalar yapan Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'dan şikayetçi oldu
10:08 Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı
10:03 Aşklarına 2. şans verdiler! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç barıştı
10:03 Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'in testislerinde tümör tespit edildi
10:01 İlk ifadeler sızdı! Zanlı Yasak kardeşler: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu yaralayıp yolda bırakacaktık!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 10:49:26. #1.11#
SON DAKİKA: PKK itirafçısı kadının cezası 9 yıldan 2,5 yıla düştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement