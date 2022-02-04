PKK itirafçısı kadının cezası 9 yıldan 2,5 yıla düştü - Son Dakika

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan tutuklanan ve ilk duruşmada itirafçı olarak ev hapsiyle salıverilen Suriye uyruklu Lemiye H.Ö., 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 9 yıl hapse çarptırdı. Sanığın cezası, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2,5 yıla düşürüldü ve yurt dışı çıkış yasağı konulmasına hükmedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 7 Temmuz'da terör örgütü PKK/KCK içinde sorumlu düzeyde görev yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Lemiye H.Ö.'nün Sarız ilçesi Çağşak Mahallesi'nde yaşadığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Lemiye H.Ö.'yü operasyonla yakalayıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Afrin doğumlu 'Dilan' kod adlı Lemiye H.Ö.'nün, 1998 yılında örgüte katıldığı belirlendi. 2004'e kadar Kandil'de olduğu tespit edilen Lemiye H.Ö.'nün, ardından Suriye'de, çeşitli bölgelerde terör örgütüne hizmet ettiği öne sürüldü. 2017'de kaçak yollarla Türkiye 'ye giriş yapan Lemiye H.Ö.'nün, Kayseri 'nin Sarız ilçesi Çağşak Mahallesi'nde tanıştığı kişiyle evlendiği saptandı. Polisin incelediği dijital materyallerde kadın teröristin örgüt içindeki fotoğrafları ortaya çıktı. Lemiye H.Ö.'nün, örgüt üyesi kadınlarla fotoğraf çektirdiği görüldü. Lemiye H.Ö. hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.İTİRAF ETTİİtirafçı olan Lemiye H.Ö., ilk duruşmada ev hapsi tedbiriyle salıverildi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında, tutuksuz sanık Lemiye H.Ö.'nün yargılanmasına devam edildi. Duruşmada hazır bulunan sanık Lemiye H.Ö., son sözünde, örgüte küçük yaşlarda katıldığını anlatarak, bildiği her şeyi mahkeme heyeti ile paylaştığını ve örgüt içinde yer aldığı için pişman olduğunu söyleyerek, beraatini istedi.Sanık avukatı da müvekkilinin bildiklerini samimi şekilde anlattığını ifade ederek, daha önce 2 kez örgütten kaçmak isterken yakalandığını söyledi.Duruşma savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ederek, şüphelinin 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi. Savcı, itirafçı olan sanığın verdiği ifade doğrultusunda 'etkin pişmanlık' hükümlerinin de uygulanması gerektiği görüşünde bulunduğunu yineledi.CEZASINDA İNDİRİM YAPILDI

Mahkeme heyeti, sanık Lemiye H.Ö.'yü, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 'etkin pişmanlık' kapsamında verdiği ifadeler doğrultusunda sanığın cezasını 2,5 yıla düşürdü ve yurt dışı çıkış yasağı tedbiri konulmasına hükmetti.