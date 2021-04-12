İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK/KCK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun, güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu, 12 Nisan günü güvenlik güçlerine teslim oldu. 2013, 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi" denildi.