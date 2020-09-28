Evlat nöbetinde 18. kavuşma - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK'dan 5 örgüt mensubunun daha kaçarak teslim olduğunu ve teröristlerden birinin ailesinin Diyarbakır'da evlat nöbetinde olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 5 terör örgütü mensubu daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerin Irak'ta faaliyet yürüttükleri, 2014 ve 2015 yıllarında örgüte katıldıkları belirlendi.

EVLAT NÖBETİNDE 18. KAVUŞMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teslim olan 5 teröristten birinin ailesinin Diyarbakır'da 390 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında olduğu öğrenildi. Teslim olanlarla birlikte 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 168'e yükseldi" denildi.

(İHA)