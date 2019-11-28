Son Dakika Haberleri: PKK/KCK ile irtibatlı olduğu öne sürülen üniversite öğrencisi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa PKK/KCK ile irtibatlı olduğu öne sürülen üniversite öğrencisi tutuklandı - Son Dakika

PKK/KCK ile irtibatlı olduğu öne sürülen üniversite öğrencisi tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülerek operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli serbest bırakıldı.

PKK/KCK ile irtibatlı olduğu öne sürülen üniversite öğrencisi tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülerek operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli serbest bırakıldı.


Alınan bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlükleri ekiplerince kentte iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Gerçekleşen operasyonda, PKK/KCK ile irtibatlı olduğu ve kırsal alanda faaliyet gösterdiği öne sürülen üniversite öğrencisi B.E. (28) ile sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen B.A. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında kadın şüpheli B.E.'nin evinde yapılan aramalarda ise örgütsel doküman ele geçirilmişti.


Emniyetteki sorguları akabinde öğle saatlerinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilen zanlılardan B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, üniversite öğrencisi B.E. ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:15 Kaynak: İHA
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