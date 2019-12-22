PKK/KCK'lı 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü mensubu 3 teröristin, emniyet ve jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu,1 teröristin ise örgütten kaçarak, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylelikle, ikna yoluyla 2019 yılında teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 260'a çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütünde çözülme devam ediyor. PKK/KCK terör örgütü mensubu 3 terörist, emniyet ve jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu, 1 terörist ise örgütten kaçarak, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörle, mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ile fiziki ve ideolojik kırılmalar yaşayan, moral ve motivasyon kaybı her geçen gün artan terör örgütünde çözülme hızlandı. Operasyonlara bir de ailelerin desteği ile yürütülen ikna çalışmaları da eklenince örgütten teslim olmalar son yılların en üst seviyesine çıktı. Bu kapsamda bugün, PKK/KCK terör örgütüne mensup 3 terörist, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu, 1 terörist ise örgütten kaçarak Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olmuştur." denildi.

260 TERÖRİST TESLİM OLDU

Açıklamada ayrıca ikna yolu ile sürdürülen çalışmalarda önemli başarılar elde belirtilerek, "Böylelikle bugün ikna yoluyla teslim olan teröristlerle birlikte 2019 yılında, ikna yoluyla teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 260 olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.