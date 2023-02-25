PKK/KCK'lı terörist, Taksim saldırısının benzeri için hazırlık yaparken yakalandı - Son Dakika
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PKK/KCK'lı terörist, Taksim saldırısının benzeri için hazırlık yaparken yakalandı

25.02.2023 10:19
PKK/KCK'lı terörist, Taksim saldırısının benzeri için hazırlık yaparken yakalandı

İSTANBUL Taksim'de gerçekleştirilen terör saldırısının benzerine hazırlanan, PKK/KCK terör örgütü mensubu, 'Xweza Lilaw' kod adlı Gülda Bebek, Konya'da operasyonla yakalandı.

İSTANBUL Taksim'de gerçekleştirilen terör saldırısının benzerine hazırlanan, PKK/KCK terör örgütü mensubu, 'Xweza Lilaw' kod adlı Gülda Bebek, Konya'da operasyonla yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Diyarbakır ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; PKK/KCK terör örgütü bünyesinde İran'da sözde özel kuvvet olarak faaliyet gösteren Gülda Bebek adlı teröristin, 2022'de sansasyonel eylem yapmak amacıyla yurt içine geçtiği bilgisi elde edildi. Teröristin, Konya'nın Meram ilçesindeki adreste gizlendiği ve örgütün üst yönetiminden eylem için talimat beklediği saptandı. Yapılan çalışmalar sonucu belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Terörist, 23 Şubat akşamı operasyonla yakalandı.

Adreste yapılan aramada 9 milimetre tabanca ve 2 şarjör, şarjöre basılı 31 fişek, bomba yapımında kullanılan lehim makinesi, amper metre, mini elektrik motoru ve motora bağlı elektrik devreleri, 3 küçük tüp başlığı, 2 küçük ampul ve pil blokları ele geçirildi. Teröristin, geçen yıl Kasım ayında, İstanbul Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırının benzerini gerçekleştirmek için son hazırlıklarını yaptığı belirlendi. Yakalanan PKK/KCK terör örgütü mensubu ile irtibatlı 3 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerine TEM Şube Müdürlüğü'nde devam ediliyor.

Kaynak: DHA
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İstanbul, Taksim, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK/KCK'lı terörist, Taksim saldırısının benzeri için hazırlık yaparken yakalandı - Son Dakika

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