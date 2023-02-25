PKK/KCK'lı terörist, Taksim saldırısının benzeri için hazırlık yaparken yakalandı

İSTANBUL Taksim'de gerçekleştirilen terör saldırısının benzerine hazırlanan, PKK/KCK terör örgütü mensubu, 'Xweza Lilaw' kod adlı Gülda Bebek, Konya'da operasyonla yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Diyarbakır ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; PKK/KCK terör örgütü bünyesinde İran'da sözde özel kuvvet olarak faaliyet gösteren Gülda Bebek adlı teröristin, 2022'de sansasyonel eylem yapmak amacıyla yurt içine geçtiği bilgisi elde edildi. Teröristin, Konya'nın Meram ilçesindeki adreste gizlendiği ve örgütün üst yönetiminden eylem için talimat beklediği saptandı. Yapılan çalışmalar sonucu belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Terörist, 23 Şubat akşamı operasyonla yakalandı.