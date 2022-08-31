Son dakika haberi: PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Tarhan, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi: PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Tarhan, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

31.08.2022 11:02
Son dakika haberi: PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Tarhan, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Son dakika gelişmesine göre Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi veren sözde akademiler sorumlusu terörist Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Duhok/ Gara'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi veren sözde akademiler sorumlusu terörist Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Rezan Amed" kod adlı terörist Tarhan, Berlin'de terör örgütüyle ilişkili yapılardaki faaliyetlerinin ardından 2009'da terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına katıldı.

Kandil'de örgütün farklı terörist faaliyetleri içinde yer alan Tarhan, 2015'te Suriye'de sözde saldırı sabotaj birimi sorumlusu olarak görev aldı.

Terörist Tarhan, 2016'da Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı madde aktarımı faaliyetlerini organize ederek, bomba düzenekleri ve el yapımı patlayıcıları bizzat hazırladı.

Terör örgütünün ihtiyaç duyduğu elektronik ve mekanik malzemelerin Avrupa'dan teminini sağlayan Tarhan, örgüt yönetimi tarafından teröristlerin eğitimi için Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya gönderildi.

Tarhan, çok sayıda örgüt mensubuna saldırı sabotaj konularında eğitim verdi.

MİT, söz konusu faaliyetleri nedeniyle Tarhan'ı, etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil etti.

Avrupa'dan temin ettiği elektronik ve mekanik malzemeleri teslim almak üzere hareket geçtiği belirlenen Tarhan, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da MİT'in düzenlediği nokta operasyonda, beraberindeki başka bir teröristle etkisiz hale getirildi.

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Kaynak: AA

Duhok, Irak, Gara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Tarhan, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Tarhan, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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