Avrupa'dan temin ettiği elektronik ve mekanik malzemeleri teslim almak üzere hareket geçtiği belirlenen Tarhan, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da MİT'in düzenlediği nokta operasyonda, beraberindeki başka bir teröristle etkisiz hale getirildi.

Terör örgütünün ihtiyaç duyduğu elektronik ve mekanik malzemelerin Avrupa'dan teminini sağlayan Tarhan, örgüt yönetimi tarafından teröristlerin eğitimi için Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya gönderildi.

Kaynak: AA

Duhok, Irak, Gara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Tarhan, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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