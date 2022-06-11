PKK/KCK'nın "ateşin çocukları" oluşumuna yönelik operasyonda 26 gözaltı - Son Dakika
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PKK/KCK'nın "ateşin çocukları" oluşumuna yönelik operasyonda 26 gözaltı

11.06.2022 14:05
PKK/KCK'nın "ateşin çocukları" oluşumuna yönelik operasyonda 26 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK'nın şehir yapılanması olan "ateşin çocukları"na yönelik Mersin merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 26 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK'nın şehir yapılanması olan "ateşin çocukları"na yönelik Mersin merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 26 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanması içerisinde olan ve sık sık örgüte müzahir yayın organları üzerinden kaos ve korku oluşturmak amacıyla ülke genelinde meydana gelen orman yangınları, kundaklama ve sabotaj türü eylemleri gerçekleştirdiğini açıklayan "ateşin çocukları" oluşumuna yönelik operasyon başlattı.

Adana, Kütahya, Diyarbakır ve Bingöl'de düzenlenen Mersin merkezli operasyonlarda, 26 şüpheli ikametlerinde yakalandı.

Zanlıların yakalandığı adreslerde yapılan aramalarda, yangın çıkarmak amacıyla bulundurulan 226 torpil barut, 20 havai fişek ele geçirilirken, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu.

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PKK/KCK'nın 'Ateşin Çocukları' oluşumuna yönelik operasyonda 26 gözaltı PKK/KCK'nın 'Ateşin Çocukları' oluşumuna yönelik operasyonda 26 gözaltı
Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK/KCK'nın 'ateşin çocukları' oluşumuna yönelik operasyonda 26 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: PKK/KCK'nın "ateşin çocukları" oluşumuna yönelik operasyonda 26 gözaltı - Son Dakika
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