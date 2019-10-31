Son Dakika Haberleri: PKK/KCK'nın "genel telsizcisi"nin yargılandığı dava
Son Dakika Güncel PKK/KCK'nın 'genel telsizcisi'nin yargılandığı dava

PKK/KCK'nın "genel telsizcisi"nin yargılandığı dava

7 saat önce

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ve örgütün "genel telsizcisi" olduğu iddia edilen tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

PKK/KCK'nın

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ve örgütün "genel telsizcisi" olduğu iddia edilen tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ö.T'nin avukatı katıldı.

Mahkemede tanık olarak dinlenen S.S, sanık Ö.T'yi tanımadığını ve hiçbir yasa dışı eylemde görmediğini ileri sürdü.

Sanık Ö.T'nin avukatı da müvekkilinin bir önceki celsede etkin pişmanlığa dair detaylı ifade verdiğini belirterek, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için dava dosyasının taraflara gönderilmesi ve sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:00 Kaynak: AA
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