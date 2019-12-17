PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına Malatya merkezli operasyon: 11 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına Malatya merkezli operasyon: 11 gözaltı - Son Dakika

PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına Malatya merkezli operasyon: 11 gözaltı

6 saat önce

Malatya merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına Malatya merkezli operasyon: 11 gözaltı, System.String[]

Malatya merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik Malatya merkezli İstanbul ve Kahramanmaraş'ta bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında HDP Malatya İl Teşkilatı yöneticisi F.A. ile bazı parti üyelerinin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada, operasyon kapsamında aranan iki şüphelinin de yurt dışında bulunduğu öğrenildi.

Malatya, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:06 Kaynak: AA
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