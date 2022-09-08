Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında örgütün kırsal kadrosunda faaliyet yürüttüğü belirlenen ve örgütsel fotoğrafları ele geçirilen Suriye uyruklu S.J'nin İstanbul'da olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › PKK/KCK'lı yabancı uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

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