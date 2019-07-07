Son Dakika Haberleri: PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konsey üyesi etkisiz hale getirildi
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PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konsey üyesi etkisiz hale getirildi

1 saat önce

MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konsey üyesi Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konsey üyesi etkisiz hale getirildi, System.String[]
MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konsey üyesi Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:45 Kaynak: İHA
TSK, PKK, Güncel
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