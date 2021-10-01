MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kandil'de düzenlediği ortak operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu 'Delil Siirt' kod adlı Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi.

Kandil'deki başarılı operasyonları ile yönetici seviyesindeki teröristlere sığınacak alan bırakmayan MİT; PKK/KCK'nın üst düzey yöneticilerini köşeye sıkıştırarak hareketsiz bıraktı. Bu kapsamda faaliyetleri MİT tarafından tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu 'Delil Siirt' kod adlı Mehmet Hatip Arıtürk, MİT ve TSK'nın operasyonu ile Kandil'de etkisiz hale getirildi.Terörist Arıtürk'ün; 2015 yılında PKK/KCK'nın Suriye/ Afrin'deki sivillere yönelik pek çok eylemin organizasyonunda yer aldığı, 2016 yılında Kerkük'te görevlendirilerek, PKK/KCK'nın Türkiye'ye yönelik eylemlerde kullanılan füze ve ağır silah mühimmatının diğer ülkelerden temini faaliyetlerinde yer aldığı, ayrıca istihbarat faaliyetlerini organize ettiği belirlendi. Teröristin ayrıca Kandil alanında üst düzey yönetici görevlendirmekte zorlanan terör örgütü yönetiminin kararı ile Kerkük alan sorumluğunun yanında Kandil sahası ideolojik alan sorumluluğu görevini yürüttüğü öğrenildi.