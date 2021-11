PKK/KCK'nın sözde kurucularından 'Fuat' kod adlı Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi

Kaytan'ın ölümü, örgütten kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizli tutuldu

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerin içerisinde PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da bulunduğu belirlendi.

Terörle mücadelede tarihi dönüm noktası

Bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın "benden sonra örgütte sözü geçecek kişi O'dur" dediği, PKK/KCK'nın kurucularından Fuat Kod Ali Haydar Kaytan, Irak'ın kuzeyinde MİT'in elde ettiği istihbarat sonucunda icra edilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK'nın "ideolojik lider" olarak konumlandırdığı, örgüt kadrolarınca "mücadelenin yaşayan tarihi" olarak bilinen A.H.Kaytan, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına ve birliğine karşı gerçekleştirdiği terör eylemlerine PKK'nın kuruluşundan önce Tunceli'deki asayiş olayları ile başladı.

Terör örgütü elebaşı Öcalan ile terör örgütünü kurarak PKK'nın temellerini birlikte atan A.H.Kaytan, Türkiye Cumhuriyeti'nin son 44 yıldır karşı karşıya kaldığı tüm terör eylemlerine karar veren "çekirdek kadro" içerisindeki en yaşlı örgüt kadrosuydu.

Ayrıca; "canlı bomba eylemcisi teröristlerin" seçiminde yer alarak, teröristlerin Türkiye'ye gönderilmeden önce aldıkları son ideolojik eğitimleri bizzat veriyordu.

Masum sivilleri hedef alan eylemlerin planlayıcıları arasındaydı

Terör örgütünün binlerce can kaybına yol açan "eylemsel stratejisini" Öcalan ile birlikte oluşturan A.H.Kaytan, hafızalarda henüz taze olan;

- 17/02/2016 tarihinde, Ankara/Merasim Sokak'ta, askeri ve sivil servis araçlarına yönelik bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 29 vatandaşımızın yaşamını kaybetmesi, 87 vatandaşımızın yaralanması,

- 13/03/2016 tarihinde, Kızılay Güvenpark otobüs duraklarında bomba yüklü aracın patlatılarak sivil vatandaşların hedef alınması sonucu 36 vatandaşımızın yaşamını kaybetmesi, 349 vatandaşımızın da yaralanmasıyla,

sonuçlanan terör eylemlerinin talimatını veren örgüt lideri idi.

En Güvenli Sığınakları yerle bir oldu

MİT'in hedefinde olan ve son dönemde "KCK Yürütme Konseyi Üyesi" ve "Bilim ve Aydınlanma Komitesi lideri" olarak konumlandırılan A.H.Kaytan; operasyon endişesi nedeniyle sürekli yer değiştiriyordu.

Türkiye tarihinin en uzun soluklu operasyonlarından biri olan Ali Haydar KAYTAN'ın etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışma, MİT tarafından birbirinden farklı istihbari bilgilerin bir araya getirilmesi sonucunda MİT- TSK koordinesiyle gerçekleştirildi. Güvenlik kaynakları; operasyona katılım sağlayan "unsurların" güvenliğini ve mevcut operasyonların gizliliğini korumak adına operasyona ilişkin detayların kamuoyu ile paylaşılmayacağını dile getirdi.

Murat Karayılan ve Cemil Bayık detayı

A.H.Kaytan'ın ölümü, örgütten kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizli tutuldu. Teröristin cenazesi, sadece lider kadro tarafından bilinen bir yere defnedildi. Defin işleminde yer alan örgüt kadroları, süreç içerisinde infaz edildi.

A.H. Kaytan'ın ölümü C. Bayık ile M. Karayılan arasında tartışmaya sebep oldu. C. Bayık, örgütün silahlı unsurlarını "tedbirsiz" davranmakla suçlarken; M. Karayılan, Kandil eteklerindeki mağaralardan çıkamayan C. Bayık'ı, "örgüt liderlerini sürekli eleştirerek kaderine terk etmekle" suçladı.