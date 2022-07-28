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MİT'ten listeye bir çizik daha! Eski HDP'li vekilin ablası olan terör örgütü sözde yöneticisi Hatice Hezer öldürüldü

Kaynak: AA

Irak, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale... - Son Dakika

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