Son Dakika Haberleri: Pkk/kck'nın Üst Düzey Yöneticisi Adliyeye Sevk Edildi

Pkk/kck'nın Üst Düzey Yöneticisi Adliyeye Sevk Edildi

2 gün önce

Güvenlik güçlerince Adana'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Mersin'e getirilen, PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde 'Kürdistan yürütme konseyi üyesi' Davut Baghestani, adliyeye sevk edildi.

Pkk/kck'nın Üst Düzey Yöneticisi Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Güvenlik güçlerince Adana'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Mersin'e getirilen, PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde 'Kürdistan yürütme konseyi üyesi' Davut Baghestani, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Türkiye'de faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yaptığı çalışmalarda, sözde 'Kürdistan yürütme konseyi üyeleri' ile ilişki içerisinde olan Davut Baghestani isimli şahsın, Canbulat Turgay sahte isimle Adana ve Mersin'de örgüt adına faaliyetlere devam ettiği belirlendi. Yapılan araştırmalarda geçmiş yıllarda terör örgütünün İsrail ve ABD ile görüşmelerine aracılık eden şüphelinin öldüğüne dair haberler yapıldığı da tespit edildi. Araştırmalarda ayrıca, Irak'taki terör örgütü kamplarında terör örgütünün sözde bayrağı önünde örgüt mensuplarına ve kampta bulunanlara hitaben konuşma yaptığı, geçtiğimiz yıl Suriye'nin Rakka kentinde PYD/YPG'nin uzantısı olan Suriye Gelecek Partisi'nin kuruluşunda yer aldığı, kullandığı sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı, örgüt elebaşısının fotoğrafının önünde örgütü övücü nitelikte yaptığı konuşmaların video paylaşımlarının olduğu tespit edilen ve İsrail-Kürt Enstitüsü'nün Başkanı olan şüphelinin, İsrail'de yayımladığı dergilerde de terör örgüt propagandası yaptığı ortaya çıktı.

Detaylı teknik takibin ardından zanlının Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde gizlendiğini belirleyen Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte geçen hafta ortak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Baghestani ile aynı evde bulunan Mahmenur A., Hakkı A. ile Enes Y. de gözaltına alındı.

Mersin'e getirilen Baghestani ve 3 şüphelinin, İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Baghestani ve 3 kişi adliyeye sevk edildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:28 Kaynak: İHA

Adana, Mersin, PKK, 3. Sayfa
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