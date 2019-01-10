Pkk/kck Operasyonu - Kocaeli

Kocaeli'de, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, sosyal medyada örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla önceki gün gözaltına alınan Y.E, E.Ö, D.K, F.T. ve M.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kocaeli Adliyesine çıkarıldı.



Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan M.B. ve N.D'yi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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