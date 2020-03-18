PKK/KCK operasyonunda 3'ü avukat 4 tutuklama - Son Dakika

PKK/KCK operasyonunda 3'ü avukat 4 tutuklama
6 saat önce
ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 3'ü avukat 4'ü tutuklandı.
ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 3'ü avukat 4'ü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2018 yılında, terör örgütü PKK/KCK'nın iç ve dış koordinasyonu arasında bağlantı kurdukları iddiasıyla geçen perşembe günü güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 10'u avukat 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü avukat 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:37 Kaynak: DHA
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