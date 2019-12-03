Son Dakika Haberleri: PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye getirildi
Son Dakika 3. Sayfa PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye getirildi - Son Dakika

PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye getirildi

6 saat önce

Kağızman, Digor ve İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheli 9 kişiden 7'si adliyeye getirildi.

PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye getirildi, System.String[]

Kağızman, Digor ve İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheli 9 kişiden 7'si adliyeye getirildi.


Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik İstanbul, Kağızman ve Digor'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "PKK silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli 9 kişiden ikisi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmış, 7'si ise mahkemenin ardından tekrar İl Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti.


İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Önce sağlık kontrollünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen 7 kişi, ardından güvenlik önlemleri altında Kars Adliyesine getirildi. Adliyeye getirilen şüpheliler, bugün mahkemeye çıkarılacak. - KARS

Kağızman, Digor, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:34 Kaynak: İHA
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