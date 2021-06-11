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PKK/KCK operasyonunda yakalanan HDP'li eski belediye eş başkanı ile 6 kişi adliyede - Son Dakika

PKK/KCK operasyonunda yakalanan HDP'li eski belediye eş başkanı ile 6 kişi adliyede

11.06.2021 12:56
PKK/KCK operasyonunda yakalanan HDP'li eski belediye eş başkanı ile 6 kişi adliyede, System.String[]

KOCAELİ'de, terör örgütü PKK/KCK'nın 'cezaevi yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan eski Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı HDP'li Mustafa Avcı ve 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ'de, terör örgütü PKK/KCK'nın 'cezaevi yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan eski Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı HDP'li Mustafa Avcı ve 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde 'cezaevi yapılanması' içinde faaliyet yürüten kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Kocaeli merkezli Diyarbakır, Van, Tunceli, Balıkesir ve İstanbul'daki operasyonlarda 7 şüpheli, gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınıp, yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı HDP'li Mustafa Avcı ve 6 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.


PKK/KCK operasyonunda yakalanan HDP'li eski belediye eş başkanı ile 6 kişi adliyede
PKK/KCK operasyonunda yakalanan HDP'li eski belediye eş başkanı ile 6 kişi adliyede
PKK/KCK operasyonunda yakalanan HDP'li eski belediye eş başkanı ile 6 kişi adliyede
PKK/KCK operasyonunda yakalanan HDP'li eski belediye eş başkanı ile 6 kişi adliyede
PKK/KCK operasyonunda yakalanan HDP'li eski belediye eş başkanı ile 6 kişi adliyede

Halkların Demokratik Partisi, Kocaeli, Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PKK/KCK operasyonunda yakalanan HDP'li eski belediye eş başkanı ile 6 kişi adliyede - Son Dakika


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