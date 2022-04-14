PKK/KCK propagandası yapan 7 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

PKK/KCK propagandası yapan 7 kişi serbest bırakıldı

14.04.2022 00:28

PKK/KCK propagandası yapan 7 kişi serbest bırakıldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde nevruz etkinliği esnasında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PKK/KCK propagandası yapan 7 kişi serbest bırakıldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde nevruz etkinliği esnasında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum ve Milas İlçesinden nevruz kutlamalarında bazı şahısların terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıklarını tespit eden Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü titizlikle yürüttüğü soruşturmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Terörle mücadele ekipleri 7 şüphelinin evinde yaptığı aramada bazı dijital materyallere el konuldu. Adliyeye sevk edilen 7 kişi adli kontrollü serbest bırakıldı.

PKK/KCK propagandası yapan 7 kişi serbest bırakıldı
PKK/KCK propagandası yapan 7 kişi serbest bırakıldı
PKK/KCK propagandası yapan 7 kişi serbest bırakıldı

YORUMLAR
500
Bodrum'da 17 kaçak göçmen yakalandı Bodrum'da 17 kaçak göçmen yakalandı Muğla'daki nevruz kutlamalarında PKK propagandasına 7 gözaltı Muğla'daki nevruz kutlamalarında PKK propagandasına 7 gözaltı

Bodrum, Muğla, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa PKK/KCK propagandası yapan 7 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:30 Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, yeşil çimlerde karşı karşıya geldiği futbolcularına acımadı
00:22 Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Yermak: Her türlü senaryoya hazırız ve tek bir Rus senaryosu bile işe yaramayacak
00:20 Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında! Değişikliğe gidilecek mi?
00:18 Eski AK Partili İdris Naim Şahin parti kuruyor!
23:55 Kendilerine saldıran köpek yüzünden birden türkü söylemeye başlayan gençler büyük ilgi gördü
23:37 Rus kadının kocasına akılalmaz sözleri gündem oldu: Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme
23:23 Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu
23:07 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek
22:56 Putin'e yakınlığıyla bilinen Medvedçuk ile ilgili Ukrayna'dan çarpıcı iddia: FSB, Transdinyester üzerinden Moskova'ya götürmeyi planlamış
22:27 Film sahnelerini aratmayan kuyumcudaki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 00:42:25. #1.12#
SON DAKİKA: PKK/KCK propagandası yapan 7 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement