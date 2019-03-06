Son Dakika Haberleri: Pkk/kck Propagandası Yapan 8 Kişi Gözaltına Alındı

Pkk/kck Propagandası Yapan 8 Kişi Gözaltına Alındı

22 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyorŞanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarında terör propagandası yapan ve...

Pkk/kck Propagandası Yapan 8 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarında terör propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakarette bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Savcılık talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 2 kişiyi aranma çalışmaları devam ediyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:39 Kaynak: İHA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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