PKK/KCK propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa PKK/KCK propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma - Son Dakika

PKK/KCK propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma

7 saat önce

Van'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

PKK/KCK propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma, System.String[]

Van'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 1 şahsın PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Adli makamlara bilgi verilerek şahıs hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Jandarma, PKK, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:02 Kaynak: İHA
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