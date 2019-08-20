Son Dakika Haberleri: PKK/KCK propagandası yapan ve destek veren 8 kişi yakalandı
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PKK/KCK propagandası yapan ve destek veren 8 kişi yakalandı

31 dakika önce

PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve örgüte destek verenlerin yakalanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilçede yapılan operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

PKK/KCK propagandası yapan ve destek veren 8 kişi yakalandı, System.String[]
PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve örgüte destek verenlerin yakalanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilçede yapılan operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet 7.65mm çapında fişek, çok sayıda örgütsel nitelikte dergi, kitap, döküman ve şahıslara ait dijital materyaller ele geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda PKK/KCK terör örgütüne bağış ve PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde Ataşehir, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Farklı adreslerde yapılan operasyonda 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet 7.65mm çapında fişek, çok sayıda örgütsel nitelikte dergi, kitap, döküman ve şahıslara ait dijital materyaller elde edildiği öğrenildi.
(İHA)
İstanbul, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:50 Kaynak: İHA
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