PKK/KCK propagandası yapan ve destek veren 8 kişi yakalandı
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PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve örgüte destek verenlerin yakalanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilçede yapılan operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:50 Kaynak: İHA
PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve örgüte destek verenlerin yakalanması için İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilçede yapılan operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet 7.65mm çapında fişek, çok sayıda örgütsel nitelikte dergi, kitap, döküman ve şahıslara ait dijital materyaller ele geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda PKK/KCK terör örgütüne bağış ve PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde Ataşehir
, Kadıköy
, Maltepe
, Pendik
, Sultanbeyli
, Ümraniye
ve Üsküdar
ilçelerinde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Farklı adreslerde yapılan operasyonda 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet 7.65mm çapında fişek, çok sayıda örgütsel nitelikte dergi, kitap, döküman ve şahıslara ait dijital materyaller elde edildiği öğrenildi.
(İHA)
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