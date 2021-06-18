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PKK/KCK propagandasından bir gözaltı - Son Dakika

PKK/KCK propagandasından bir gözaltı

18.06.2021 16:58
PKK/KCK propagandasından bir gözaltı, System.String[]

Malatya'da, PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmaktan bir şahıs gözaltına alındı.

Malatya'da, PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmaktan bir şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçadağ İlçesi'nde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, bir şahsın sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.

Şüpheli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şahısın ev ve eklentilerinde Jandarma tarafından yapılan aramada 1 adet örgütsel paylaşımların yapıldığı cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli şahısın gözaltına alındığı belirtilirken, adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi. - MALATYA

Jandarma, Malatya, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa PKK/KCK propagandasından bir gözaltı - Son Dakika


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