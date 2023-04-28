Firari PKK'lı terörist Rasim Akyol'u yurt dışında yakalayan MİT, Türkiye'ye getirdi - Son Dakika
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Firari PKK'lı terörist Rasim Akyol'u yurt dışında yakalayan MİT, Türkiye'ye getirdi

28.04.2023 12:03

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu firari Rasim Akyol, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Rasim Akyol hakkında "Silahlı terör örgütlerine silah sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından yapılan çalışmalar sonucu firari terörist Rasim Akyol'un bulunduğu ülkeden Avrupa'ya kaçma arayışında olduğu tespit edildi.

15 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

MİT, düzenlediği operasyonla terörist Akyol'u yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Emniyet güçlerine teslim edilen Akyol hakkında "Silahlı terör örgütlerine silah sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

MİT, firari PKK'lı terörist Rasim Akyol'u yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi

TERÖRİSTLERE YARDIM VE YATAKLIK

Akyol'un ayrıca 2018'de Hatay'da 25 kilogram patlayıcı madde ile yakalanan eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensuplarına yardım ve yataklık eden grup içerisinde yer aldığı da öğrenildi.

Kaynak: AA
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Millî İstihbarat Teşkilatı, Türkiye, PKK, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Firari PKK'lı terörist Rasim Akyol'u yurt dışında yakalayan MİT, Türkiye'ye getirdi - Son Dakika
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