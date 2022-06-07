PKK/KCK-PYD/YPG'nin suikastçısı, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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PKK/KCK-PYD/YPG'nin suikastçısı, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

07.06.2022 11:45
PKK/KCK-PYD/YPG'nin suikastçısı, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

MİT'in Suriye'de yürüttüğü operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde suikastçısı, 'Rojda' kod adlı Dilbirin Kaçar, Türkiye'ye getirildi.

MİT'in Suriye'de yürüttüğü operasyonla PKK/KCK-PYD/ YPG'nin sözde suikastçısı, 'Rojda' kod adlı Dilbirin Kaçar, Türkiye'ye getirildi.

PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Dilbirin Kaçar, MİT'in Ayn el-Arab'da gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Örgüte 2015 yılında Siirt'ten katılan Kaçar'ın, yaklaşık 1 yıl Cudi ve Gabar bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra 2016'da Suriye'ye gönderildiği belirtildi. 2017'de Irak/Sincar'da 'suikastçı' eğitimi alan teröristin, Ocak 2018'deki Zeytin Dalı Harekatı ve Ekim 2019'daki Barış Pınar Harekatı sırasında örgüt bünyesinde 'suikastçı' olarak yer aldığı öğrenildi. 'Rojda' kod adlı Dilbirin Kaçar'ın, son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Ayn el-Arab bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yaptığı öğrenildi.


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Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı Dilbirin Kaçar, Suriye'de yakalandı! Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı Dilbirin Kaçar, Suriye'de yakalandı! PKK/YPG'nin suikastçısı, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi PKK/YPG'nin suikastçısı, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Kaynak: DHA

Türkiye, Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK/KCK-PYD/YPG'nin suikastçısı, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

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