Son Dakika Haberleri: PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu
Son Dakika Güncel PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu

PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu

26 dakika önce

Suriye'de YPG/PYD terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Suriye'de YPG/PYD terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında gözaltına alınan Suriye uyruklu Ahmet E, İbrahim V, Halid A. ve Sabiha M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Suriye'de örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen zanlılar, Kayseri'de 17 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu

Kayseri, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel: "PKK'yı 80'li, 90'lı ve 2000'li yılların başlarındaki...
İlker Başbuğ'dan Suriye yorumu: Ordumuza destek olmalıyız Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, YPG'nin kirli planını deşifre etti: Türkiye'yi kışkırtmaya çalışıyorlar Almanya eski Dışişleri Bakanı Gabriel'den Merkel'i sarsan itiraf: Erdoğan bizi uyarmıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 11:24:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]