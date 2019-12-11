PKK/KCK sanığının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel PKK/KCK sanığının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

PKK/KCK sanığının yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

PKK/KCK sanığının yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya örgütün "genel telsizcisi" olduğu iddia edilen tutuksuz Ö.T'nin avukatı katıldı.

İlk olarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Ö.T'nin PKK/KCK silahlı terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olduğu ve etkin pişmanlık kapsamında beyanlarda bulunduğu dikkate alınarak üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması, "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma", "Hakaret, mala zarar verme, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık avukatı ise müvekkilinin mahkeme aşamalarında etkin pişmanlığa dair detaylı beyanlarda bulunduğunu belirterek, hakkında uygulanan adli kontrolün kaldırılması ve esasa ilişkin savunma yapmak için süre verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar
Tecavüzle suçlanan profesörün yargılanmasına başlandı! Genç kadın yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı Kirli işbirliği bir kez daha gün yüzüne çıktı! Mossad ajanı ile terörist Mazlum Kobani aynı karede 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
00:18 ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran ile tutuklu değişimi açıklaması - Son Dakika
00:18 Sudan ile BAE arasında iş birliği vurgusu - Son Dakika
00:17 Kırmızıgül, Mucize 2: Aşk'ın galasını memleketinde yaptı - Son Dakika
00:17 Kastamonu'da minarede mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
00:16 Arnavutluk Başbakanı Rama, depremde arama kurtarma çalışmalarına katılanlara madalya verdi - Son Dakika
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Son Dakika
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 00:20:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PKK/KCK sanığının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]