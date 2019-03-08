Pkk/kck Silahlı Terör Örgütü'nün Kadın Yapılanmasına Gözaltı Kararı
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün kadın yapılanması KJA'nın Ankara ilindeki faaliyetlerine katılan ve örgütle irtibatları tespit edilen 8 kadın şüpheli hakkında 8 Mart tarihinde arama ve gözaltı kararı verildi.
Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün kadın yapılanması KJA'nın Ankara ilindeki faaliyetlerine katılan ve örgütle irtibatları tespit edilen 8 kadın şüpheli hakkında 8 Mart
tarihinde arama ve gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:46 Kaynak: İHA
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