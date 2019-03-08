Son Dakika Haberleri: Pkk/kck Silahlı Terör Örgütü'nün Kadın Yapılanmasına Gözaltı Kararı

Pkk/kck Silahlı Terör Örgütü'nün Kadın Yapılanmasına Gözaltı Kararı

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün kadın yapılanması KJA'nın Ankara ilindeki faaliyetlerine katılan ve örgütle irtibatları tespit edilen 8 kadın şüpheli hakkında 8 Mart tarihinde arama ve gözaltı kararı verildi.

Pkk/kck Silahlı Terör Örgütü'nün Kadın Yapılanmasına Gözaltı Kararı, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün kadın yapılanması KJA'nın Ankara ilindeki faaliyetlerine katılan ve örgütle irtibatları tespit edilen 8 kadın şüpheli hakkında 8 Mart tarihinde arama ve gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:46 Kaynak: İHA

PKK, Güncel
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