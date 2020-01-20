Son Dakika › 3. Sayfa › PKK-KCK terör örgütü davasından aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
PKK-KCK terör örgütü davasından aranan şahıs yakalandı
17 dakika önce
Denizli'de hakkında PKK-KCK terör örgütü davasından yakalama kararı bulunan bir şahıs polis tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:31 Kaynak: İHA
Denizli'de hakkında PKK-KCK terör örgütü davasından yakalama kararı bulunan bir şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz polis tarafından yapılan operasyonda yargılandığı PKK-KCK terör örgütü davasında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ
Son Dakika Parkta eşini vurdu, polis ve sağlık ekibi gelinceye kadar başında bekledi Yakalanan terörist, Nurettin Demirtaş'ın örgüt içindekilere ideolojik eğitim verdiğini itiraf etti Çantasını çaldıkları mağdurla fotoğraf çektirince yakalandılar 10 gündür kayıp Sinem, polis merkezi önüne bırakıldı