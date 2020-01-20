PKK-KCK terör örgütü davasından aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa PKK-KCK terör örgütü davasından aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

PKK-KCK terör örgütü davasından aranan şahıs yakalandı

17 dakika önce

Denizli'de hakkında PKK-KCK terör örgütü davasından yakalama kararı bulunan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

PKK-KCK terör örgütü davasından aranan şahıs yakalandı, System.String[]

Denizli'de hakkında PKK-KCK terör örgütü davasından yakalama kararı bulunan bir şahıs polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz polis tarafından yapılan operasyonda yargılandığı PKK-KCK terör örgütü davasında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Denizli, Polis, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:31 Kaynak: İHA
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