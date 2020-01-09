PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim... - Son Dakika

PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim...

6 saat önce

PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim..., System.String[]

PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. - ANKARA

Habur Sınır Kapısı, Şırnak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:47 Kaynak: İHA
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