PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim... - Son Dakika

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PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim...
6 saat önce
PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:47 Kaynak: İHA
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