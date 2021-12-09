Malatya'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Battalgazi içerisinde yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen iki şahsa yönelik çalışma gerçekleştirildi. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

İki şahısın gözaltına alındığı belirtilirken, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. - MALATYA