PKK/KCK terör örgütü tarafından Ankara'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'ne yönelik gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin açılan davada savcı, 8 sanığın 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 84'er yıla kadar hapsini istedi. Savcı, 4 sanığın 15'er yıla kadar, 1 sanığın ise 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ederken, firari sanıkların dosyalarının ayrılması talebinde bulundu. - ANKARA