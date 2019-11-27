Son Dakika Haberleri: PKK/KCK terör örgütü tarafından Ankara'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'ne yönelik...
Son Dakika 3. Sayfa PKK/KCK terör örgütü tarafından Ankara'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'ne yönelik... - Son Dakika

PKK/KCK terör örgütü tarafından Ankara'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'ne yönelik...

6 saat önce

PKK/KCK terör örgütü tarafından Ankara'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'ne yönelik gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin açılan davada savcı, 8 sanığın 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 84'er yıla kadar hapsini istedi.

PKK/KCK terör örgütü tarafından Ankara'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'ne yönelik..., System.String[]

PKK/KCK terör örgütü tarafından Ankara'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'ne yönelik gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin açılan davada savcı, 8 sanığın 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 84'er yıla kadar hapsini istedi. Savcı, 4 sanığın 15'er yıla kadar, 1 sanığın ise 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ederken, firari sanıkların dosyalarının ayrılması talebinde bulundu. - ANKARA

Ankara, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:12 Kaynak: İHA
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