Son Dakika Haberleri: Pkk/kck Terör Örgütü Üyeleri ve Destekçilerine Operasyon

Pkk/kck Terör Örgütü Üyeleri ve Destekçilerine Operasyon

1 saat önce

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişini protesto etmek ve 31 Mart seçimlerinde kaos çıkartmak için kitlesel eylem hazırlığında olan 735 kişi gözaltına alındı.

Pkk/kck Terör Örgütü Üyeleri ve Destekçilerine Operasyon, System.String[]
Terörist başı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişini protesto etmek ve 31 Mart seçimlerinde kaos çıkartmak için kitlesel eylem hazırlığında olan 735 kişi gözaltına alındı.

15 Şubat 1999 tarihinde terörist başının yakalanarak Türkiye'ye getirilişini protesto etmek amacıyla ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi kaos çıkarmaya yönelik kitlesel eylem hazırlığında olan PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlar düzenlendi. 156 operasyonda 685 şahıs gözaltına alınırken, protesto eylemi yapan 50 şahıs da yakalandı. 15 Şubat kapsamında gözaltına alınarak yakalanan toplam şüpheli sayısı ise 735 oldu.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 6 adet uzun namlulu silah, 32 adet av tüfeği, 14 adet ağır silah mühimmatı, 19 adet tabanca (6'sı kurusıkı), 3 bin 441 adet muhtelif mühimmat/fişek, 1 adet el bombası 20 kg TNT, 225 kilogram amonyum nitrat, 16 adet mayın/EYP düzeneği ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan 61'i tutuklanırken, 226'sı serbest bırakıldı. 448 şüpheli hakkında ise adli işlemler devam ediyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:40 Kaynak: İHA

PKK, Güncel
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