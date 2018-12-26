Son Dakika Haberleri: Pkk/kck Terör Örgütü Üyesi 8 Şahıs Tutuklandı

Pkk/kck Terör Örgütü Üyesi 8 Şahıs Tutuklandı

1 saat önce

İstanbul'da PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Pkk/kck Terör Örgütü Üyesi 8 Şahıs Tutuklandı, System.String[]
İstanbul'da PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda yakalan 8 zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütü adına molotof kokteylli korsan gösteri yapan, araç yakma ve benzeri eylemlere katılan 19 şüpheli tespit edildi. Polis ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, haklarında iletişim tedbiri uygulanan ve görüşmelerinde suç unsuru görüşme tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Arnavutköy, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçeleri ile Mardin'de 22 Aralık'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet otomatik tüfek, tüfeğe ait 25 adet fişek, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

25 Aralık'ta adli makamlara sevk edilen 12 zanlıdan 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 8 şahıs ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:16 Kaynak: İHA

İstanbul, PKK, 3. Sayfa
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