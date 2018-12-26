Pkk/kck Terör Örgütü Üyesi 8 Şahıs Tutuklandı
1 saat önce
İstanbul'da PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
İstanbul
'da PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda yakalan 8 zanlı tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütü adına molotof kokteylli korsan gösteri yapan, araç yakma ve benzeri eylemlere katılan 19 şüpheli tespit edildi. Polis
ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, haklarında iletişim tedbiri uygulanan ve görüşmelerinde suç unsuru görüşme tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Arnavutköy
, Fatih
, Kadıköy
, Maltepe
, Sancaktepe
, Sultanbeyli
, Sultangazi
ve Zeytinburnu
ilçeleri ile Mardin
'de 22 Aralık
'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet otomatik tüfek, tüfeğe ait 25 adet fişek, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
25 Aralık'ta adli makamlara sevk edilen 12 zanlıdan 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 8 şahıs ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:16 Kaynak: İHA
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