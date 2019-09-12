Son Dakika Haberleri: PKK/KCK terör örgütüne darbe
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PKK/KCK terör örgütüne darbe

1 saat önce

Muş'un Şenyayla kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

PKK/KCK terör örgütüne darbe, System.String[]

Muş'un Şenyayla kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemesi ele geçirildi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar neticesinde; Muş'un Şenyayla Bölgesinde 9 Eylül 2019 günü icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serdal Uyanık 2019/307 operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında yapılan temas araması faaliyeti neticesinde; uzaktan komutalı EYP düzeneği, çok miktarda gıda malzemesi ve pil, muhtelif cins ve miktarda giyecek ve yaşam malzemesi, çeşitli tıbbi ilaç ele geçirilmiş olup, adli tahkikata başlanıldı" denildi. - MUŞ

Muş, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:50 Kaynak: İHA
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