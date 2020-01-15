PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 14 Ocak 2020 tarihinde Erciş ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde faaliyet yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, "2014 yılından itibaren 'PKK/KCK terör örgütüne üye olma' suçundan ve 2017-2019 yılları arasında 'resmi belgede sahtecilik, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçlarından aranan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN