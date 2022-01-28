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PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan şahıs gözaltına alındı

28.01.2022 15:10
PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan şahıs gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan bir zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan bir zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Arguvan ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan ve Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama ve hakaret etme suçundan yakalama kararı bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - MALATYA

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Jandarma, Medya, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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