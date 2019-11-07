Son Dakika Haberleri: PKK/KCK terör propagandası yapan 5 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa PKK/KCK terör propagandası yapan 5 kişi yakalandı

PKK/KCK terör propagandası yapan 5 kişi yakalandı

7 saat önce

Balıkesir'de PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

PKK/KCK terör propagandası yapan 5 kişi yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Ekipler, sosyal medya paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oktay: "ABD Başkanının mektubuna cevabımız esasen Barış Pınarı Harekatı'yla sahada verilmiştir"
İngiltere'de, YPG/PKK'lı İngiliz'e 4 yıl hapis cezası verildi Terör örgütü PKK'ya ekimde ağır darbe: 133 terörist öldürüldü Kayıp vatandaş, boş kulübede tavana asılı halde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 18:15:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PKK/KCK terör propagandası yapan 5 kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]