Son Dakika Haberleri: PKK/KCK terör propagandası yapan 5 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel PKK/KCK terör propagandası yapan 5 kişi yakalandı

PKK/KCK terör propagandası yapan 5 kişi yakalandı

7 saat önce

Balıkesir'de PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

PKK/KCK terör propagandası yapan 5 kişi yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Ekipler, sosyal medya paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Hüseyin Tokmak/İHA)

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:05 Kaynak: İHA
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