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Son Dakika Güncel PKK/KCK tutuklularına 'not kağıdı' ile bilgi veren avukat, tutuklandı - Son Dakika

PKK/KCK tutuklularına 'not kağıdı' ile bilgi veren avukat, tutuklandı

6 saat önce

BALIKESİR'de, terör örgütü PKK/KCK'dan tutuklu ve hükümlü olan kişilere not kağıtlarıyla bilgilendirmelerde bulunan İzmir Barosuna kayıtlı avukat F.Ş., tutuklandı.

PKK/KCK tutuklularına 'not kağıdı' ile bilgi veren avukat, tutuklandı, System.String[]

BALIKESİR'de, terör örgütü PKK/KCK'dan tutuklu ve hükümlü olan kişilere not kağıtlarıyla bilgilendirmelerde bulunan İzmir Barosuna kayıtlı avukat F.Ş., tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK silahlı terör örgütü cezaevi yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada, avukat F.Ş.'nin Balıkesir'deki cezaevinde bulunan PKK/KCK'lı tutuklu ve hükümlülere küçük not kağıtları ile bilgi aktarımı yaptığı tespit edildi. Ardından İzmir Barosu'na kayıtlı avukat F.Ş. hakkında, örgütün iç ve dış koordinasyonunda faaliyet gösterdiği şüphesiyle yakalama kararı çıkarıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleriyle koordineli düzenlenen operasyonda F.Ş.'nin İzmir'de bulunan evi ve iş yerinde yapılan aramada örgüte ait dijital materyaller ile 10'u hakkında toplatma kararı bulunan 13 örgütsel içerikli kitap bulundu.Gözaltına alınan F.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Balıkesir'de irtibata geçtiği mahkum hakkında da işlem yapıldı. F.Ş.'nin irtibatta bulunduğu kişilerle ilgili soruşturma ise sürüyor.


Balıkesir, İzmir, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:46 Kaynak: DHA
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