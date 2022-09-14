MİT'ten PKK kampına operasyon! İki örgüt mensubu yakalandı - Son Dakika
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MİT'ten PKK kampına operasyon! İki örgüt mensubu yakalandı

14.09.2022 10:07

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı'na gerçekleştirdiği operasyon sonucu "Şahan/Cihan" kod adlı sözde tim komutanı Hatip Güney ile Suriye uyruklu "Tekoşin Kamışlı/Civan" kod adlı Aya Ahmet Süleyman'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, PKK'nın en önemli üslenme merkezlerinden biri olan Mahmur Kampı'na operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yakalanan teröristler Güney ve Süleyman, Türkiye'ye getirildi.
PKK/KCK'nın kırsal kadrosuna katılmak üzere Eylül 2019'da illegal yoldan Van'ın Başkale ilçesi üzerinden İran'a geçen Hatip Güney'in, buradan Irak'a geçerek eğitim aldığı belirlendi.

SÖZDE TİM KOMUTANI OLDUĞU BELİRLENDİ

Daha sonra Mahmur Kampı'na gönderilen Güney'in, ideolojik ve silahlı eğitimin ardından sözde tim komutanı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

EN SON 2018'DE KAMP DEĞİŞTİRMİŞ

Terörist Aya Ahmet Süleyman'ın ise PKK/KCK-PYD/YPG-YPJ yapılanmasına 2015'te katıldığı, Suriye'den 2017'de Irak'a geçip Gara'da eğitim aldığı, Avaşin-Basyan bölgesinde faaliyet yürüttüğü, ardından 2018'de Mahmur Kampı'na geçtiği belirlendi.

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MİT operasyonuyla yakalanan 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi MİT operasyonuyla yakalanan 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi Son dakika haberleri... MİT, PKKKCK'lı teröristler Hatip Güney ve Aya Ahmet Süleyman Türkiye'ye getirdi Son dakika haberleri... MİT, PKKKCK'lı teröristler Hatip Güney ve Aya Ahmet Süleyman Türkiye'ye getirdi
Kaynak: AA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Mahmur Kampı, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT'ten PKK kampına operasyon! İki örgüt mensubu yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT'ten PKK kampına operasyon! İki örgüt mensubu yakalandı - Son Dakika
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