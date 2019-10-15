PKK/KCK ve DEAŞ'a dev operasyon: 391 gözaltı
1 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 3 günde PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 107 operasyonda toplam 391 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:49 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 3 günde PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 107 operasyonda toplam 391 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Son 3 günde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 36 ilde 63 operasyonda, 245 şahıs gözaltına alınmıştır. Son 3 günde terör örgütü DEAŞ'a yönelik 25 ilde 44 operasyonda ise 146 şahıs gözaltına alınmıştır. Operasyonlar devam etmektedir" denildi.
PKK/KCK operasyonunda 36 ilde 245 gözaltı Terör örgütü YPG'nin havanlı saldırısı sonrası şehit sayısı 2'ye yükseldi Son Dakika: YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti, 15 yaralı var Rusya'dan Münbiç açıklaması: Esad güçleri bin kilometre karede kontrolü sağladı