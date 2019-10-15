Son Dakika Haberleri: PKK/KCK ve DEAŞ'a dev operasyon: 391 gözaltı
Son Dakika Güncel PKK/KCK ve DEAŞ'a dev operasyon: 391 gözaltı

PKK/KCK ve DEAŞ'a dev operasyon: 391 gözaltı

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 3 günde PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 107 operasyonda toplam 391 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

PKK/KCK ve DEAŞ'a dev operasyon: 391 gözaltı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 3 günde PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 107 operasyonda toplam 391 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Son 3 günde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 36 ilde 63 operasyonda, 245 şahıs gözaltına alınmıştır. Son 3 günde terör örgütü DEAŞ'a yönelik 25 ilde 44 operasyonda ise 146 şahıs gözaltına alınmıştır. Operasyonlar devam etmektedir" denildi.


PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:49 Kaynak: DHA
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PKK/KCK operasyonunda 36 ilde 245 gözaltı
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