PKK'lı 2 terörist teslim oldu - Son Dakika

PKK'lı 2 terörist teslim oldu
10.12.2020 09:23
VAN İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu 2 teröristin teslim olduğu belirtildi.
VAN İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu 2 teröristin teslim olduğu belirtildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK terör örgütü üyelerinin ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 2 terörist teslim oldu. Örgüte, 2015 yılında Mersin'den, 2014 yılında ise Van'dan katılım yapan 2 teröristin dün güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.
Son Dakika Yemin metnini okuyamayan Tanzanyalı bakan yardımcısı, henüz oturamadığı koltuğundan oldu Pierre Webo seremoni esnasında gözyaşlarına engel olamadı Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Kız meselesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: Kasıklarından pompalı tüfekle vuruldu Kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla yaşam savaşı veriyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir