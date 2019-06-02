Son Dakika Haberleri: PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
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PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

58 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin ve bir doçka uçaksavar silahının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin ve bir doçka uçaksavar silahının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK'lı bölücü terörist ve bir doçka uçaksavar silahı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:01 Kaynak: İHA
Irak, PKK, 3. Sayfa
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