PKK'lı 4 Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu
9 dakika önce
IRAK'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK'lı 3'ü kadın 4 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelip, güvenlik güçlerine teslim oldu.
IRAK'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK'lı 3'ü kadın 4 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelip, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan kamplarından kaçan, 3'ü kadın 4 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Kapısı'na geldi. PKK'lı teröristler, burada jandarmaya teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alınmak üzere, Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - Şırnak
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:30 Kaynak: DHA
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