PKK'lı 4 Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu

IRAK'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK'lı 3'ü kadın 4 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelip, güvenlik güçlerine teslim oldu.

IRAK'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK'lı 3'ü kadın 4 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelip, güvenlik güçlerine teslim oldu.



Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan kamplarından kaçan, 3'ü kadın 4 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Kapısı'na geldi. PKK'lı teröristler, burada jandarmaya teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alınmak üzere, Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - Şırnak

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Beyin Pili ile Yaşayan Kadın Hamile Kalırsa Dünyada Bir İlk Olacak

Yeni Zelanda'daki Saldırıda, Teröriste Silahsız Karşı Koyan Kahraman Göçmen Konuştu

Tutuklu Bombacı, Teröristbaşı Öcalan İçin İntihar mı Etti? Cezaevinden Açıklama Geldi

Papağana İşkence Uygulayan Murat Özdemir, Acun Ilıcalı'dan Özür Diledi