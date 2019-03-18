Son Dakika Haberleri: PKK'lı 4 Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu

PKK'lı 4 Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu

9 dakika önce

IRAK'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK'lı 3'ü kadın 4 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelip, güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK'lı 4 Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu, System.String[]
IRAK'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK'lı 3'ü kadın 4 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelip, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan kamplarından kaçan, 3'ü kadın 4 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Kapısı'na geldi. PKK'lı teröristler, burada jandarmaya teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alınmak üzere, Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:30 Kaynak: DHA

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