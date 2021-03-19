PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında olduğu 5 sanık 'birleşen' dosyada hakim karşısında - Son Dakika

KAYSERİ'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere yönelik saldırının faillerinden olan ve Irak'ın kuzeyinde yakalanarak, getirildiği Kayseri'de tutuklanan 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında olduğu 5 sanığın birleşen dosyada yargılanmasına başlandı. Davada tutuklu olarak yargılanan ve açığa alınan polis memuru M.Ö.'nün ağabeyinin 1992 yılında PKK saflarında öldürüldüğü ortaya çıktı.

PKK'lı 'Fırat Botan' kod adlı Ferhat Tekiner, geçen yıl 23 Ekim'de MİT ve emniyet iş birliğinde düzenlenen operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. PKK'lı Tekiner'in, 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırının faillerinden olduğu tespit edildi. Tekiner'in, 15 askerin şehit olduğu ve 54 kişinin de yaralandığı Kayseri'deki patlamanın faili 'Kendal Deniz' kod adlı Kenan Çiçek'e çaldığı aracı teslim eden terörist olduğu belirlendi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı bulunan Tekiner, geçen yıl 4 Kasım'da tutuklandı. Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda Diyarbakır'da gözaltına alınan ve Kayseri'ye getirilen 4 şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

70 KEZ MÜEBBET TALEBİ Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca Ferhat Tekiner'in de aralarında olduğu 5 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede sanıklardan Ferhat Tekiner ile daha önce ana dava dosyasında yargılanıp, beraat eden Barış K. ve Mehmet A. hakkında 15 kez 'kasten öldürme', 54 kez 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' ve 'devletin birliğini bozma ve azaltma' suçlarından 1 kez olmak üzere toplam 70'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu, 'örgüt üyeliği' suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Polis memuru M.Ö. hakkında, 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'suçluyu kayırma' suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıklardan S.A. hakkında ise 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.SALDIRININ PLANLAYICISINA 16 KEZ MÜEBBET VERİLMİŞTİKayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne, bombalı araç ile düzenlenen terör saldırısına ilişkin 21 sanıklı ana dava geçen yıl sonuçlanmıştı. Terörist Ferhat Tekiner'in çaldığı araçla saldırıyı düzenleyen terörist Kenan Çiçek'in tutuklu yargılandığı dava, Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kenan Çiçek, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1118 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Diğer sanıklara da değişen yıllarda hapis cezası verilmişti. Mahkeme, firari sanıklar Ferhat Tekiner, Sait Karabulut ve İshak Özçaktu'nun dosyalarını ise ayırmıştı. Mahkeme heyeti, bu dosyanın ana dava dosyası ile birleştirilmesine karar verdi.Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gereken dava sanık ve müşteki sayısının fazla olması nedeniyle konferans salonunda görüldü. Birleşen dava dosyasında sanıkların yargılanmasına başlandı. Davada, tutuklu sanıklardan Ferhat Tekiner ile açıkta olan polis memuru M.Ö., memur Barış K., emekli memur Mehmet A. ve Seyfettin A. ile saldırıda gazi olan bazı müştekiler hazır bulundu.'İŞKENCE YAPILDI'Kendisine işkence yapıldığını öne süren sanık Ferhat Tekiner, " Lice 'ye götürüldüğümde PKK tarafından ayak tırnaklarım çekildi. İşkence gördüm. Polis memuru M.Ö. ile çok samimiydim. 'Beni Lice'ye götürdüler' dedim. 'Herkesi götürüyorlar' diye cevap verdi. Sahte kimliği bana veren M.Ö.'dür. 'Rahat olursun, kaybolmuş kimliklerden vereyim' dedi. Kenan Çiçek'in kardeşi F.Ç. ile NATO silahının satışı için pazarlık yaptı. 'Darbeden kalmış M- 16 NATO silahı var' diyerek, 10 bin TL civarında değeri olan silahı F.Ç.'ye verdi" dedi.DURUŞMADA GERGİN ANLAR YAŞANDISanık Ferhat Tekiner'in psikolojik olarak tedavi gördüğünü ve kimsenin görmediği şeyleri gördüğünü belirtmesinin ardından salonda bulunan gaziler ve müşteki avukatları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Mahkeme başkanı sık sık tarafları uyararak, duruşma düzenine uymalarını istedi. Sanık Tekiner'e sahte kimlik verdiği iddia edilen tutuklu polis memuru M.Ö. ise, Ferhat Tekiner'i polis memuru arkadaşlarının tanıştırdığını öne sürerek, "Polis merkezindeki arkadaşlar, 'Ferhat sağlam çocuktur. Asker ve polis dostudur' diyerek, tanıştırdılar. Kimlik konusunda çok yalvardı o yüzden başımdan savmak adına üstümde olan bir kimliği verdim. Yakalama kararı ile arandığını bilmiyordum. Kimlik verdiğimi kabul ediyorum. Bundan dolayı da pişmanım ve bir cahillik yaptığımı söylemek istiyorum. Hiçbir ücret almadım. Darbe öncesi ya da sonrası silah satmadım. Örgüt tarafından tehdit edilen, 2 defa infaz emri verilen kişiyim. Yıllarca terör ile mücadele ettim. Operasyonda ele geçirilen sahte kimlik ve ehliyetleri imha etmek amacıyla almıştım. Ağabeyimin İstanbul 'da okuduğunu biliyordum. 1992'de bir gazete haberinde PKK saflarında leş olduğunu öğrendim. Suç bireyseldir. Evimde çıkan gazete de babam tarafından ağabeyimin durumunu bilmem için verilmiştir. PKK ile hiçbir alakam yok" ifadelerini kullandı.Diğer sanıklar da Ferhat Tekiner'i tanımadıklarını belirterek, örgüt ile irtibatları olmadığını söyleyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, sanık Ferhat Tekiner'in avukatının akıl sağlığı aldırılması talebi ile diğer sanık avukatlarının bazı taleplerinin reddine karar vererek, eksikliklerinin giderilmesi için duruşmayı erteledi.